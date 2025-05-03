Тепло, але не без дощів: якою буде погода в Україні в суботу
Київ • УНН
Завтра в Україні очікується тепла погода з температурою 20-25 градусів, проте у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі.
У суботу, 3 травня, в Україні очікується тепла погода, але в деяких областях пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Зазначається, що майже на всій території України вдень буде від 20 до 25 градусів тепла. Виключеннями є лише Харківщина (+17-+19), АР Крим (+17-+19), Донеччина та Луганщина (+18-+20).
Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на заході країни в окремих районах град; на решті території без опадів
У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря становитиме 20-22° тепла.
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