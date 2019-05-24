Теннисистка Ястремская вышла в финал турнира WTA в Страсбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На грунтовом корте в Страсбурге состоялся полуфинальный поединок турнира WTA International с участием одесситки Даяны Ястремской, сообщает корреспондент УНН.
Встреча с 11-й ракеткой мира, посеянной под вторым номером белорусской Ариной Соболенко началась с обмена брейками. Зато в пятом и 6-м геймах Ястремская получила преимущество и довела ее до выигрыша 6:4.
Во второй партии одесситке хватило одного брейка для выигрыша - 6:4.
Добавим также, второй финалисткой соревнований станет победительница игры Хлое Паке (223 в мире) и Каролин Гарсия (4 сеяная), которая в четвертьфинале обыграла Марту Костюк.
Ранее Ястремская разгромила француженку на пути в полуфинал соревнований WTA.