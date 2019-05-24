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Ястремська розгромила француженку на шляху до півфіналу змагань WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Третя ракетка України Даяна Ястремська провела матч 1/4 фіналу на ґрунтовому турнірі серії WTA International в Страсбурзі, передає кореспондент УНН.

Шоста сіяна змагалася із 88 ракеткою світу француженкою Фіоною Феррою. Чотири брейки дозволили виграти перший сет українці 6:1. У наступній партії Ферра змогла нав’язати більше боротьби, але поступилася 3:6.

Відзначимо, що в активі одеситки 8 ейсів проти жодного у суперниці, але 7 подвійних помилок.

Додамо також, у матчі за вихід до фіналу Ястремська виступить проти переможниці пари Пуїг/Соболенко (2).

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