Ястремская разгромила француженку на пути в полуфинал соревнований WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Третья ракетка Украины Даяна Ястремская провела матч 1/4 финала на грунтовом турнире серии WTA International в Страсбурге, передает корреспондент УНН.
Шестая сеяная соревновалась с 88 ракеткой мира француженкой Фионой Ферри. Четыре брейка позволили выиграть первый сет украинке 6:1. В следующей партии Ферра смогла навязать больше борьбы, но уступила 3:6.
Отметим, что в активе одесситки 8 эйсов против одного у соперницы, но 7 двойных ошибок.
Добавим также, в матче за выход в финал Ястремская выступит против победительницы пары Пуиг/Соболенко (2).