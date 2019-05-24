Тенісистка Ястремська вийшла в фінал турніру WTA в Страсбурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На ґрунтовому корті в Страсбурзі відбувся півфінальний поєдинок турніру WTA International за участю одеситки Даяни Ястремської, повідомляє кореспондент УНН.
Зустріч із 11-ю ракеткою світу, посіяною під другим номером білорускою Аріною Соболенко розпочалася із обміну брейками. Натомість в п'ятому і 6-му геймах Ястремська отримала перевагу і довела її до виграшу 6:4.
У другій партії одеситці вистачило одного брейку для виграшу – 6:4.
Додамо також, другою фіналісткою змагань стане переможниця гри Хлоє Паке (223 у світі) та Каролін Гарсія (4 сіяна), яка в чвертьфіналі обіграла Марту Костюк.
Раніше Ястремська розгромила француженку на шляху до півфіналу змагань WTA.