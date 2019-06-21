Теннисистка Ястремская вышла в финал квалификации соревнований WTA в Истборне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Одесситка Даяна Ястремская уверенно начала поход за титулом турнира WTA International на южном побережье Великобритании в городе Истборн, передает УНН.
В матче первого круга 19-летняя наша теннисистка, посеянная под первым номером, обыграла хозяйку кортов, обладательницу "вайлд кард" Фрею Кристи - 6: 0, 7: 6 (5).
За право сыграть в основе третья ракетка Украины будет противостоять швейцарцы Виктории Голубич (10 сеяная, 82 ракетка мира).
Заметим, что Ястремская не была изначально заявлена на турнире, поэтому ей пришлось начать выступления с квалификации, а не с основной сетки.
Также добавим, в основной сетке соревнований заявлены Элина Свитолина и Леся Цуренко.