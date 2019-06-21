Тенісистка Ястремська вийшла у фінал кваліфікації змагань WTA в Істборні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Одеситка Даяна Ястремська впевнено розпочала похід за титулом турніру WTA International на південному узбережжі Великої Британії в місті Істборн, передає УНН.
У матчі першого кола 19-річна наша тенісистка, посіяна під першим номером, обіграла господарку кортів, володарку "вайлд кард" Фрею Крісті – 6:0, 7:6 (5).
За право зіграти в основі третя ракетка України протистоятиме швейцарці Вікторії Голубіч (10 сіяна, 82 ракетка світу).
Зауважимо, що Ястремська не була спочатку заявлена на турнірі, тому їй довелось розпочати виступи з кваліфікації, а не з основної сітки.
Також додамо, в основній сітці змагань заявлені Еліна Світоліна і Леся Цуренко.