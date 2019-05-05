Теннисистка Ястремская в Мадриде уступила пятой ракетке мира
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Третья ракетка Украины Даяна Ястремская провела дебютный поединок на турнире WTA Premier в Мадриде, сообщает УНН.
В первом круге основной сетки 18-летняя украинка в трех сетах уступила прошлогодний полуфиналистке Плишкова из Чехии (5 номер WTA).
За два часа и 19 минут они сыграли три сета - 7:5, 6:7 (5), 3:6.
Заметим, что в активе Ястремской 4 эйса против 7 у Плишковой, однако 6 двойных ошибок.
Добавим также, в следующем круге чешка также может встретиться с представительницей Украины, а именно победительницей матча Екатерина Козлова - Чжан Шуай.
Как сообщал УНН, ранее на этом же соревновании сенсационно проиграла Элина Свитолина.