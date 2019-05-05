Світоліна сенсаційно програла на тенісному турнірі в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Перша "ракетка" України Еліна Світоліна поступилася француженці Полін Перментьє у першому колі турніру серії WTA Premier Mandatory, що проходить в іспанському Мадриді, повідомляє УНН.
Результат сьогоднішнього поєдинку, 4:6, 6:7 (6:8) на користь француженки.
Світоліна повернулася в турніри після тривалої паузи, яка була викликана травмою коліна.
За власними словами тенісистки повного відновлення ще не сталося, однак вже минула половина ґрунтового сезону, отже зволікати було не можна.
Між собою суперниці не зустрічалися з 2015 року, але як раз ця остання зустріч залишилася за француженкою. Втім попередню, в 2014-му, виграла наша співвітчизниця.
Нагадаємо, турнір Mutua Madrid Open триватиме до 12 травня. Загальний призовий фонд змаганя становить понад 7 млн євро.
Окрім Світоліної, Україну на ньому представлять 4 тенісистки: Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Марта Костюк.