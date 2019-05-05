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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104668 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112834 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138603 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Свитолина сенсационно проиграла на теннисном турнире в Мадриде

Свитолина сенсационно проиграла на теннисном турнире в Мадриде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина уступила француженке Полин Перментье в первом круге турнира серии WTA Premier Mandatory, проходящем в испанском Мадриде, сообщает УНН.

Результат сегодняшнего поединка, 4: 6, 6: 7 (6: 8) в пользу француженки.

Свитолина вернулась в турниры после длительной паузы, вызванной травмой колена.

По собственным словам теннисистки полного восстановления еще не произошло, однако уже прошла половина грунтового сезона, следовательно медлить было нельзя.

Между собой соперницы не встречались с 2015 года, но как раз эта последняя встреча осталась за француженкой. Впрочем предыдущую, в 2014-м, выиграла наша соотечественница.

Напомним, турнир Mutua Madrid Open продлится до 12 мая. Общий призовой фонд соревнований составляет более 7 млн евро.

Кроме Свитолиной, Украина на нем представят 4 теннисистки: Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Екатерина Козлова и Марта Костюк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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