Тенісистка Ястремська у Мадриді поступилася п'ятій ракетці світу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Третя ракетка України Даяна Ястремська провела дебютний поєдинок на турнірі WTA Premier у Мадриді, повідомляє УНН.
У першому колі основної сітки 18-річна українка в трьох сетах поступилася торішній півфіналістці Кароліні Плішкова з Чехії (5 номер WTA).
За дві години і 19 хвилин вони відіграли три сети - 7:5, 6:7 (5), 3:6.
Зауважимо, що в активі Ястремської 4 ейси проти 7 у Плішкової, проте 6 подвійних помилок.
Додамо також, у наступному колі чешка також може зустрітися з представницею України, а саме переможницею матчу Катерина Козлова - Чжан Шуай.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому ж змаганні сенсаційно програла Еліна Світоліна.