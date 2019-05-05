Тенісистка Ястремська у Мадриді поступилася п'ятій ракетці світу

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Третя ракетка України Даяна Ястремська провела дебютний поєдинок на турнірі WTA Premier у Мадриді, повідомляє УНН.

У першому колі основної сітки 18-річна українка в трьох сетах поступилася торішній півфіналістці Кароліні Плішкова з Чехії (5 номер WTA).

За дві години і 19 хвилин вони відіграли три сети - 7:5, 6:7 (5), 3:6.

Зауважимо, що в активі Ястремської 4 ейси проти 7 у Плішкової, проте 6 подвійних помилок.

Додамо також, у наступному колі чешка також може зустрітися з представницею України, а саме переможницею матчу Катерина Козлова - Чжан Шуай.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому ж змаганні сенсаційно програла Еліна Світоліна

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