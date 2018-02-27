Теннисистка Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Акапулько
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла квалификацию на турнире WTA International “Abierto Mexicano Telcel”, что происходит в Акапулько (Мексика), информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса.
Всего два гейма отдала украинка в финале отборочного этапа соперницы из Канады, пять сеяной Кэрол Чжао (WTA 137) — 6:0, 6:2.
В первом раунде турнира в Акапулько в основной сетке Ястремскому (166 ракетка мира) ждет противостояние с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико (80). С чемпионкой Олимпиады в Рио-2016 наша теннисистка ранее не встречалась.
Кроме того добавим, что 17-летняя украинка впервые выступит в основе турнира WTA в этом сезоне и с июня прошлого года, когда преодолела квалификацию на соревнованиях серии “International” в Ноттингеме.