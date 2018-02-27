Тенісистка Ястремська пробилася в основну сітку турніру в Акапулько
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі WTA International “Abierto Mexicano Telcel”, що відбувається в Акапулько (Мексика), інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.
Всього два гейми віддала українка у фіналі відбіркового етапу суперниці з Канади, п’ятій сіяній Керол Чжао (WTA 137) — 6:0, 6:2.
У першому раунді турніру в Акапулько в основній сітці Ястремській (166 ракетка світу) чекає протистояння з Монікою Пуїг з Пуерто-Ріко (80). З чемпіонкою Олімпіади в Ріо-2016 наша тенісистка раніше не зустрічалася.
Крім того додамо, що 17-річна українка вперше виступить в основі турніру WTA в цьому сезоні і з червня минулого року, коли подолала кваліфікацію на змаганнях серії “International” в Ноттінгемі.