Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Киевлянка Леся Цуренко с победы стартовала в парном разряде турнира WTA International в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщает УНН.
Цуренко в паре с Ван Яфань из Китая оказались сильнее первых сеяных американо-чешский дуэт Николь Меликар / Квета Пешке - 0: 6, 6: 3, 10: 7.
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В четвертьфинальном раунде украинский/китайский дуэт будет противостоять победителям встречи Лидия Морозова / Сторм Сандерс - Кристина Плишкова / Барбора Штефкова.
Стоит отметить, что в одиночной сетке Цуренко будет стартовать матчем против чешки Кристины Плишкова.