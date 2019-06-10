Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 5553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 26327 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108377 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106240 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134644 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143281 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129476 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129970 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131188 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153314 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах

Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах

Киев  •  УНН

 • 4624 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Киевлянка Леся Цуренко с победы стартовала в парном разряде турнира WTA International в Хертогенбосе (Нидерланды), сообщает УНН.

Цуренко в паре с Ван Яфань из Китая оказались сильнее первых сеяных американо-чешский дуэт Николь Меликар / Квета Пешке - 0: 6, 6: 3, 10: 7.

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В четвертьфинальном раунде украинский/китайский дуэт будет противостоять победителям встречи Лидия Морозова / Сторм Сандерс - Кристина Плишкова / Барбора Штефкова. 

Стоит отметить, что в одиночной сетке Цуренко будет стартовать матчем против чешки Кристины Плишкова.

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