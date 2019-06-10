Теннисистка Цуренко победила первых сеяных на парных соревнованиях в Нидерландах

Цуренко в паре с Ван Яфань из Китая оказались сильнее первых сеяных американо-чешский дуэт Николь Меликар / Квета Пешке - 0: 6, 6: 3, 10: 7.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стаховский выиграл стартовый поединок квалификации турнира АТР в Штутгарте



В четвертьфинальном раунде украинский/китайский дуэт будет противостоять победителям встречи Лидия Морозова / Сторм Сандерс - Кристина Плишкова / Барбора Штефкова.

Стоит отметить, что в одиночной сетке Цуренко будет стартовать матчем против чешки Кристины Плишкова.