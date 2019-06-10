Тенісистка Цуренко перемогла перших сіяних на парних змаганнях у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Киянка Леся Цуренко з перемоги стартувала в парному розряді турніру WTA International в Хертогенбосі (Нідерланди), повідомляє УНН.
Цуренко у парі із Ван Яфань з Китаю виявилися сильнішими за перших сіяних американсько-чеський дует Ніколь Мелікар/Квета Пешке – 0:6, 6:3, 10:7.
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У чвертьфінальному раунді українсько/китайський дует буде протистояти переможцям зустрічі Лідія Морозова/Сторм Сандерс - Крістіна Плішкова/Барбора Штефкова.
Варто відзначити, що в одиночній сітці Цуренко буде стартувати матчем проти чешки Крістини Плішкової.