Стаховський виграв стартовий поєдинок кваліфікації турніру АТР в Штутгарті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський святкував перемогу у першому колі кваліфікації змагань АТР-250, повідомляє кореспондент УНН.
Киянин, посіяний під 7-м номером, виявився сильнішим за 150 ракетку світу іспанця Адріана Менендеса-Масейраса в рамках зустрічі на трав'яних кортах в Штутгарті.
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У кожному з двох сетів Стаховський зумів реалізувати по одному брейкпойнту ближче до завершення партій і захистив усі свої – 6:3, 6:4.
Додамо, у фіналі кваліфікації Стаховський зіграє із переможцем пари Брейден Шнур (Канада, 4 сіяний) – Віктор Галовіч (Хорватія).