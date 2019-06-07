Український тенісист вийшов у фінал Турніру Легенд "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Український тенісист Андрій Медведєв в парі з Хуаном-Карлосом Ферреро пробилися до вирішального раунду турніру легенд в рамках "Ролан Гаррос", передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Українсько-іспанський дует обіграв Арно Клемана та Ніколя Ескюде з Франції в груповому раунді Турніру Легенд у віковій категорії "35 років плюс" - 6:3, 6:3.
Це вже друга перемога дуету, таким чином Андрій та Хуан-Карлос вийшли в фінал.
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Зазначимо, що суперниками тенісистів в фіналі стане пара, яка займе перше місце в групі В, де поки були зіграні тільки дві гри (Кафельников і Сафін перемогли дует Ллодра/Гросжан, але програли парі Хаас/Матьє).
Примітно, що 20 років тому Медведєв грав у фіналі чоловічого "Ролан Гарросу" в одиночному розряді проти американця Андре Агассі.