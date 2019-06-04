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Світоліна може пропустити трав'яну частину сезону

Світоліна може пропустити трав'яну частину сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Лідер жіночого тенісу України Еліна Світоліна розповіла про причини останніх невдалих виступів. Про це вона написала для колонки сайту ВВС, передає УНН.

Нашу тенісистку переслідує проблема із коліном. Крім того, Світоліна може пропустити значну частину найближчих турнірів.

“Відразу після поразки на “Великому шоломі” не варто приймати поспішні рішення. Але я вже давно розбираюся з травмою коліна, і в матчі з Мугурусою воно мене теж турбувало. Можливо, мені потрібно ще раз зробити МРТ на наступному тижні і оцінити, що робити по ходу трав’яного сезону. Є побоювання, що я взагалі не зможу зіграти на траві, якщо МРТ виявить щось серйозне. Я повинна поговорити з моєю командою і поговорити з лікарями про те, коли я повинна почати грати на траві. Але зараз у мене є відчуття, що я встигну відновитися до “Вімблдону”, — наголосила тенісистка.

Нагадаємо, що Світоліна без поєдинку пройшла до третього кола “Ролан Гаррос”, але там вилетіла від рук 19-ї сіяної іспанки Мугуруси.

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