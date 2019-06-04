Свитолина может пропустить травяную часть сезона

Нашу теннисистку преследует проблема с коленом. Кроме того, Свитолина может пропустить значительную часть ближайших турниров.

“Сразу после поражения на “Большом шлеме” не стоит принимать поспешные решения. Но я уже давно разбираюсь с травмой колена, и в матче с Мугурусой оно меня тоже беспокоило. Возможно, мне нужно еще раз сделать МРТ на следующей неделе и оценить, что делать по ходу травяного сезона. Есть опасения, что я вообще не смогу сыграть на траве, если МРТ обнаружит что-то серьезное. Я должна поговорить с моей командой и поговорить с врачами о том, когда я должна начать играть на траве. Но сейчас у меня есть ощущение, что я успею восстановиться к “Уимблдона”, — отметила теннисистка.

Напомним, что Свитолина без поединка прошла в третий круг “Ролан Гаррос”, но там вылетела от рук 19-й сеяной испанки Мугурусы.