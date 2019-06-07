Украинский теннисист вышел в финал турнира Легенд "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинский теннисист Андрей Медведев в паре с Хуаном-Карлосом Ферреро пробились в решающий раунд турнира легенд в рамках "Ролан Гаррос", передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Украинский-испанский дуэт обыграл Арно Клемана и Николя Эскюде из Франции в групповом раунде турнира Легенд в возрастной категории "35 лет плюс" - 6:3, 6:3.
Это уже вторая победа дуэта, таким образом Андрей и Хуан Карлос вышли в финал.
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Отметим, что соперниками теннисистов в финале станет пара, которая займет первое место в группе В, где пока были сыграны только две игры (Кафельников и Сафин победили дуэт Ллодра/Гросжан, но проиграли паре Хаас/Матье).
Примечательно, что 20 лет назад Медведев играл в финале мужского "Ролан Гарроса" в одиночном разряде против американца Андре Агасси.