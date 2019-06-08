Стаховский выиграл стартовый поединок квалификации турнира АТР в Штутгарте
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Первая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский праздновал победу в первом круге квалификации соревнований АТР-250, сообщает корреспондент УНН.
Киевлянин, посеянный под 7-м номером, оказался сильнее 150 ракетки мира испанца Адриана Менендеса-Масейраса в рамках встречи на травяных кортах в Штутгарте.
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В каждом из двух сетов Стаховский сумел реализовать по одному брейкпойнту ближе к завершению партий и защитил все свои - 6:3, 6:4.
Добавим, в финале квалификации Стаховский сыграет с победителем пары Брейден Шнур (Канада, 4 сеяный) - Виктор Галович (Хорватия).