Теннисистка Свитолина повторила рекорд Уильямс и Энен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина, завоевавшая на турнире WTA Premier в Дубае свой 11-й титул в карьере, прокомментировала вторую подряд победу на турнире в ОАЭ, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Украинке удалось повторить достижение легендарной Жюстин Энен и американки Винус Уильямс. Наша землячка присоединилась к когорте тех, кто сумел сначала выиграть титул в Дубае, а затем его защитить.
“Тот факт, что ранее только Жюстин (Энен) и Винус (Уильямс) смогли защитить свои титулы очень мотивировали меня. Как только я услышала эти имена, подумала, я тоже должна это сделать”, — отметила спортсменка.
Также теннисистка рассказала о высоких целях, как она ставит перед собой.
“Я выиграла 11 финалов из 13? Сама себе говорю, что я могла бы выиграть и все 13 из 13. У меня к себе высокие требования. Я люблю играть в теннис и люблю соревноваться, именно это помогло подняться мне на высокий уровень. Моя семья подталкивала меня к успеху в лучшем смысле. Я счастлива, что двигаюсь в правильном направлении”, — подчеркнула Свитолина.
Напомним, что Свитолина выиграла финальное противостояние у представительницы России.