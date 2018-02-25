Теннисистка Свитолина повторила рекорд Уильямс и Энен

Украинке удалось повторить достижение легендарной Жюстин Энен и американки Винус Уильямс. Наша землячка присоединилась к когорте тех, кто сумел сначала выиграть титул в Дубае, а затем его защитить.

“Тот факт, что ранее только Жюстин (Энен) и Винус (Уильямс) смогли защитить свои титулы очень мотивировали меня. Как только я услышала эти имена, подумала, я тоже должна это сделать”, — отметила спортсменка.

Также теннисистка рассказала о высоких целях, как она ставит перед собой.

“Я выиграла 11 финалов из 13? Сама себе говорю, что я могла бы выиграть и все 13 из 13. У меня к себе высокие требования. Я люблю играть в теннис и люблю соревноваться, именно это помогло подняться мне на высокий уровень. Моя семья подталкивала меня к успеху в лучшем смысле. Я счастлива, что двигаюсь в правильном направлении”, — подчеркнула Свитолина.

Напомним, что Свитолина выиграла финальное противостояние у представительницы России.