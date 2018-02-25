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Тенісистка Світоліна повторила рекорд Вільямс та Енен

Тенісистка Світоліна повторила рекорд Вільямс та Енен

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка завоювала на турнірі WTA Premier у Дубаї свій 11-й титул у кар'єрі, прокоментувала другу поспіль перемогу на турнірі в ОАЕ, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Українці вдалося повторити досягнення легендарної Жюстін Енен та американки Вінус Вільямс. Наша землячка приєдналася до когорти тих, хто зумів спочатку виграти титул у Дубаї, а потім його захистити.

“Той факт, що раніше тільки Жюстін (Енен) і Вінус (Вільямс) змогли захистити свої титули дуже мотивували мене. Як тільки я почула ці імена, подумала, я теж повинна це зробити”, — зауважила спортсменка.

Також тенісистка розповіла про високі цілі, яка вона ставить перед собою.

“Я виграла 11 фіналів з 13? Сама собі кажу, що я могла б виграти і все 13 з 13. У мене до себе високі вимоги. Я люблю грати в теніс і люблю змагатися, саме це допомогло піднятися мені на високий рівень. Моя сім’я підштовхувала мене до успіху в найкращому сенсі. Я щаслива, що рухаюся в правильному напрямку”, — підкреслила Світоліна.

Нагадаємо, що Світоліна виграла фінальне протистояння у представниці Росії.

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