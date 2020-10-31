Теннисистка Костюк одержала две победы за день и вышла в полуфинал турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла в полуфинал крупного турнира ITF с призовым фондом 80 тыс. долл. "Bellatorum Resources", который проходит в Техасе (США), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Сначала киевлянка обыграла Веронику Цепеде-Ройг - 6:2, 7:5.
Затем в четвертьфинале турнира 18-летняя киевлянка, посеянная под 8 номером, разгромила экс-пятую ракетку мира, финалистку "Ролан Гаррос-2012" Сару Эррани из Италии - 6:2, 6:1.
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Выход в полуфинал почти обеспечил Костюк дебют в первой сотне мировой классификации по итогам турнира. Киевлянка останется 101-й, если только проигрывает полуфинал, а турнир выиграет или Греет Миннен или Ан Ли. При всех раскладах украинка войдет в первую сотню.
Кроме того Костюк станет третьей ракеткой Украины, обойдя Екатерину Козлову.
Отметим, что за выход в финал Костюк поспорит с американкой Кэтрин Беллис, против которой не смогла завершить финал в Мейконе из-за судорогу в минувшее воскресенье.