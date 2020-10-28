Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Представниця жіночого тенісу України Катаріна Завацька виграла матч другого кола на турнірі ITF W25 у Стамбулі, передає УНН.
Черговою жертвою нашої співвітчизниці стала Деспіна Папаміхал – 6:2, 7:5.
Далі Катаріна зустрінеться зі сьомою ракеткою турніру Вірою Звонарьовою з Росії, яка обіграла хорватку Тену Лукас.
Примітно, що інша представниця України Дар'я Снігур поступилася румунці Рузе – 6:7 (2), 3:6.