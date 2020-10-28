Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Представительница женского тенниса Украины Катарина Завацкая выиграла матч второго круга на турнире ITF W25 в Стамбуле, передает УНН.
Очередной жертвой нашей соотечественницы стала Деспина Папамихал - 6:2, 7:5.
Далее Катарина встретится с седьмой ракеткой турнира Верой Звонаревой из России, обыгравшей хорватку Тэну Лукас.
Примечательно, что другая представительница Украины Дарья Снигур уступила румынке Рузе - 6:7 (2), 3:6.