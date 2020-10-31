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Тенісистка Костюк здобула дві перемоги за день і вийшла до півфіналу турніру в США

Київ • УНН

 • 11822 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк впевнено вийшла в півфінал великого турніру ITF з призовим фондом 80 тис. дол. "Bellatorum Resources", що проходить у Техасі (США), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Спочатку киянка обіграла Вероніку Цепеде-Ройг – 6:2, 7:5.

Потім у чвертьфіналі турніру 18-річна киянка, посіяна під 8 номером, розгромила екс-п'яту ракетку світу, фіналістку "Ролан Гаррос-2012" Сару Еррані з Італії – 6:2, 6:1.

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Вихід в півфінал майже забезпечив Костюк дебют в першій сотні світової класифікації за підсумками турніру. Киянка залишиться 101-ю, якщо тільки програє полуфінал, а турнір виграє або Греет Міннен або Ан Лі. При усіх інших розкладах українка увійде до першої сотні.

Крім того Костюк стане третьою ракеткою України, обійшовши Катерину Козлову.

Зауважимо, що за вихід у фінал Костюк посперечається з американкою Кетрін Белліс, проти якої не змогла завершити фінал у Мейконі через судому минулої неділі.

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