Теннисистка Костюк разгромила лидера посева на пути в полуфинал турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк преодолела четвертьфинальный раунд крупного турнира ITF с призовым фондом 80 тыс. долл. - "Mercer Tennis Classic", который проходит в Мейконе (США).
Украинская теннисистка провела на корте менее полутора часов в противостоянии с первой сеяной японкой Мисаки Дои, нанеся ей поражение со счетом 6:1, 6:2.
Киевлянка преодолела три эйса при четырех двойных ошибках. Также Костюк сделала шесть брейков и проиграла лишь одну свою подачу.
Стоит отметить, что следующей соперницей Костюк станет победительница противостояния между американкой Франческой Ди Лоренцо и Магдаленой Френх из Польши.