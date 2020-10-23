Тенісистка Костюк розгромила лідера посіву на шляху до півфіналу турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк подолала чвертьфінальний раунд великого турніру ITF з призовим фондом 80 тис. дол. — “Mercer Tennis Classic”, що триває в Мейконі (США).
Українська тенісистка провела на корті менше півтори години у протистоянні із першою сіяною японкою Місакі Доі, завдавши їй поразки з рахунком 6:1, 6:2.
Киянка подолала три ейси при чотирьох подвійних помилках. Також Костюк зробила шість брейків і програла лише одну свою подачу.
Варто відзначити, що наступною суперницею Костюк стане переможниця протистояння між американкою Франческою Ді Лоренцо і Магдаленою Френх із Польщі.