Тенісистка Костюк розгромила лідера посіву на шляху до півфіналу турніру в США

Українська тенісистка провела на корті менше півтори години у протистоянні із першою сіяною японкою Місакі Доі, завдавши їй поразки з рахунком 6:1, 6:2.

Киянка подолала три ейси при чотирьох подвійних помилках. Також Костюк зробила шість брейків і програла лише одну свою подачу.

Варто відзначити, що наступною суперницею Костюк стане переможниця протистояння між американкою Франческою Ді Лоренцо і Магдаленою Френх із Польщі.