Теннисистка Костюк победила на старте турнира в США

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 61078 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 86679 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 120087 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103650 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122950 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100102 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101112 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103627 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Теннисистка Костюк победила на старте турнира в США

Теннисистка Костюк победила на старте турнира в США

Киев  •  УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс. долл. — “Mercer Tennis Classic”, который проходит в Мейкон (США), передает УНН со ссылкой на ITF.

В час и 12 минут киевлянка преодолела сопротивление “лаки лузера” Мари Бенуа из Бельгии, которая занимает 234 место в WTA — 6:3, 6:2.

Во втором круге соперницей украинки стала 149-я ракетка мира Рената Сарасуа из Мексики, которая попала в основную сетку через квалификацию. Теннисистки раньше не встречались друг с другом.

Напомним, что на прошлой неделе Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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