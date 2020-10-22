Теннисистка Костюк победила на старте турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире ITF с призовым фондом 80 тыс. долл. — “Mercer Tennis Classic”, который проходит в Мейкон (США), передает УНН со ссылкой на ITF.
В час и 12 минут киевлянка преодолела сопротивление “лаки лузера” Мари Бенуа из Бельгии, которая занимает 234 место в WTA — 6:3, 6:2.
Во втором круге соперницей украинки стала 149-я ракетка мира Рената Сарасуа из Мексики, которая попала в основную сетку через квалификацию. Теннисистки раньше не встречались друг с другом.
Напомним, что на прошлой неделе Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA.