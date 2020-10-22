Тенісистка Костюк перемогла на старті турніру в США

За годину та 12 хвилин киянка здолала опір “лакі лузера” Марі Бенуа з Бельгії, яка посідає 234 місце в WTA — 6:3, 6:2.

У другому колі суперницею українки стала 149-та ракетка світу Рената Сарасуа з Мексики, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію. Тенісистки раніше не зустрічалися один з одним.

Нагадаємо, що минулого тижня Костюк встановила персональний рекорд в рейтингу WTA.