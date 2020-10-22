Тенісистка Костюк перемогла на старті турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на турнірі ITF з призовим фондом 80 тис. дол. – "Mercer Tennis Classic", що проходить в Мейкон (США), передає УНН з посиланням на ITF.
За годину та 12 хвилин киянка здолала опір “лакі лузера” Марі Бенуа з Бельгії, яка посідає 234 місце в WTA — 6:3, 6:2.
У другому колі суперницею українки стала 149-та ракетка світу Рената Сарасуа з Мексики, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію. Тенісистки раніше не зустрічалися один з одним.
Нагадаємо, що минулого тижня Костюк встановила персональний рекорд в рейтингу WTA.