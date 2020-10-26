Теннисистка Костюк через судороги потерпела поражение в финале турнира в США

Во втором сете Марта почти все время вела с брейком, однако Катерин выиграла подряд три гейма и пошла подавать на матч при счете — 6:5. В этот напряженный момент Марта смогла вернуть брейк — 6:6. На тай-брейке Костюк восстановила статус-кво по партиям — 7:6 (7:4). Но продолжить борьбу не смогла. Из-за проблем (упала во время розыгрыша из-за судорог) была вынуждена сняться с матча уже в первом гейме решающего сета.

Отметим, что Беллис имеет на своем счету 6 титулов ITF и 1 WTA, в 2017 году поднималась на 35 место профессионального рейтинга. Из-за травмы не играла в период с апреля 2018 года по ноябрь 2019-й.

Напомним, что Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA.