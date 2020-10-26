Теннисистка Костюк через судороги потерпела поражение в финале турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Киевлянка Марта Костюк не смогла завершить финальный матч на теннисном турнире ITF “W80” против Катерин Беллис, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Во втором сете Марта почти все время вела с брейком, однако Катерин выиграла подряд три гейма и пошла подавать на матч при счете — 6:5. В этот напряженный момент Марта смогла вернуть брейк — 6:6. На тай-брейке Костюк восстановила статус-кво по партиям — 7:6 (7:4). Но продолжить борьбу не смогла. Из-за проблем (упала во время розыгрыша из-за судорог) была вынуждена сняться с матча уже в первом гейме решающего сета.
Отметим, что Беллис имеет на своем счету 6 титулов ITF и 1 WTA, в 2017 году поднималась на 35 место профессионального рейтинга. Из-за травмы не играла в период с апреля 2018 года по ноябрь 2019-й.
Напомним, что Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA.