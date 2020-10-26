Тенісистка Костюк через судоми зазнала поразки у фіналі турніру в США

У другому сеті Марта майже весь час вела з брейком, однак Катерін виграла поспіль три гейми й пішла подавати на матч за рахунку — 6:5. В цей напружений момент Марта спромоглася повернути брейк — 6:6. На тай-брейку Костюк відновила статус-кво по партіях — 7:6 (7:4). Але продовжити боротьбу не змогла. Через проблеми (впала під час розіграшу через судоми) була змушена знятися з матчу вже у першому геймі вирішального сету.

Зазначимо, що Белліс має на своєму рахунку 6 титулів ITF і 1 WTA, у 2017-му році піднімалася на 35 сходинку професійного рейтингу. Через травму не грала в період з квітня 2018-го по листопад 2019-го.

Нагадаємо, що Костюк встановила персональний рекорд в рейтингу WTA.