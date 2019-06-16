Теннисистка Калинина победила на турнире в Чехии

В решающем матче украинская теннисистка Ангелина Калинина, посеянная под первым номером, более 2 часов боролась с болгаркой Элица Костова (5-я сеяная) и одержала победу в трех сетах - 6:1, 4:6, 6:1.



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Примечательно, что это был первый финал для Калининой в одиночном разряде с конца апреля прошлого года, когда она стала финалисткой 80-тысячника в Шарлоттсвилле (США). Тогда же начала месяца Ангелина выиграла 25-тысячник в Джексоне.



Также добавим, на следующей неделе украинка заявлена на турнире ITF W650 + H в чешском городе Старый Сплавы.