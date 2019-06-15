Українська тенісистка вийшла в перший фінал сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Представниця українського тенісу Ангеліна Калініна дійшла до фіналу турніру категорії ITF в Чехії, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".
У півфінальному матчі перша сіяна українка в трьох сетах обіграла румунську тенісистку Міріам Бьянку Булгару - 3:6, 6:2, 6:3.
145-та ракетка світу вперше з квітня минулого року зіграє в фіналі одиночного розряду. Тоді 22-річна новокаховчанка стала фіналісткою 80-тисячника в Шарлоттсвіллі (США).
Додамо, суперницею Калініної у вирішальному протистоянні стане п'ята сіяна болгарка Еліца Костова (231 у світі).
Нагадаємо, Світоліна та Костюк здійснили ривок у рейтингу WTA.