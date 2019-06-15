Украинская теннисистка вышла в первый финал сезона

В полуфинальном матче первая сеяная украинка в трех сетах обыграла румынскую теннисистку Мириам Бьянку Булгару - 3:6, 6:2, 6:3.

145-я ракетка мира впервые с апреля прошлого года сыграет в финале одиночного разряда. Тогда 22-летняя новокаховчанка стала финалисткой 80-тысячника в Шарлоттсвилле (США).

Добавим, соперницей Калининой в решающем противостоянии станет пятая сеяная болгарка Элица Костова (231 в мире).

Напомним, Свитолина и Костюк сделали рывок в рейтинге WTA.