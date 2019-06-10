Світоліна та Костюк здійснили ривок у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За підсумками Відкритого чемпіонату Франції та інших міжнародних тенісних змагань оновився рейтинг WTA, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Перша ракетка України додала дві сходинки і піднялася на 7й рядок – 3967 очок. У шостої ракетки світу німкені Кербер 4675 пунктів.
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Також покращила своє перебування в рейтингу 16-річна Марта Костюк +28 сходинок та 178-ме підсумкове місце. Шість сходинок додала Ангеліна Калініна (145), 13 Катаріна Завацька (189).
Натомість регрес продемонстрували Леся Цуренко – 32-га (-5), Даяна Ястремська (-3) – 35 і Катерина Козлова (-3) – 70.
Відзначимо, що на друге місце рейтингу вийшла тріумфаторка "Ролан Гаррос" Ешлі Барті з Австралії (+6), а Сімона Халеп втратила 5-ть рядків – 8-ма.
Додамо також, у парному рейтингу одразу на 14 місць прогресувала Людмила Кіченок – 40-ва. Її сестра Надія (+4) – 47-ма.