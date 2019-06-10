Свитолина и Костюк совершили рывок в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины добавила две ступеньки и поднялась на 7й строка - 3967 очков. В шестой ракетки мира немки Кербер 4675 пунктов.



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Также улучшила свое пребывание в рейтинге 16-летняя Марта Костюк +28 ступенек и 178-е итоговое место. Шесть ступеней добавила Ангелина Калинина (145), 13 Катарина Завацкий (189).



Зато регресс продемонстрировали Леся Цуренко - 32-я (-5), Даяна Ястремская (-3) - 35 и Екатерина Козлова (-3) - 70.

Отметим, что на второе место рейтинга вышла победительница "Ролан Гаррос" Эшли Барти из Австралии (+6), а Симона Халеп потеряла 5-ть строк - 8-я.



Добавим также, в парном рейтинге сразу на 14 мест прогрессировала Людмила Киченок - 40-я. Ее сестра Надежда (4) - 47-я.