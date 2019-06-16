Тенісистка Калініна перемогла на турнірі в Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. На кортах чеського міста Пршеров відбулося фінальне протистояння жіночого тенісного турніру ITF ґатунку, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу".
У вирішальному матчі українська тенісистка Ангеліна Калініна, посіяна під першим номером, понад дві години боролася з болгаркою Еліца Костовою (5-та сіяна) і здобула перемогу в трьох сетах - 6:1, 4:6, 6:1.
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Примітно, що це був перший фінал для Калініної в одиночному розряді з кінця квітня минулого року, коли вона стала фіналісткою 80-тисячника в Шарлоттсвіллі (США). Тоді ж початку місяця Ангеліна виграла 25-тисячник в Джексоні.
Також додамо, наступного тижня українка заявлена на турнірі ITF W650 + H в чеському місті Старе Сплави.