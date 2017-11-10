Теннисист из Нидерландов получил двухлетнюю дисквалификацию

24-го февраля этого года спортсмен обязан сдать кровь, но голландец отказался, аргументировав это тем, что не может сдать ее по медицинским показаниям. Вместо этого Мак предложил сдать мочу, что в итоге и сделал.

Суд ITF посчитал, что теннисист нарушил антидопинговый кодекс и приговорил 28-летнего спортсмена к дисквалификации. Но фемида пришла к выводу, что Мак не сдал кровь не потому, что собирался жульничать - сдана мочи стала смягчающим обстоятельством.

Таким образом, вместо возможного наказания в виде 4-х лет, теннисист получил дисквалификацию в два года.

Напомним, что британского теннисиста уличили в употреблении кокаина .

Как сообщал УНН, баскетболиста НБА дисквалифицировали на два года.