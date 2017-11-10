Тенісист з Нідерландів отримав дворічну дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голландський тенісист Джейк Мак дискваліфікований Міжнародною федерацією тенісу (ITF) на два роки за відмову здати кров на допінг, повідомляє УНН з посиланням на ITF.
24-го лютого цього року спортсмен був зобов'язаний здати кров, але голландець відмовився, аргументувавши це тим, що не може здати її за медичними показаннями. Замість цього Мак запропонував здати сечу, що в підсумку і зробив.
Суд ITF порахував, що тенісист порушив антидопінговий кодекс і засудив 28-річного спортсмена до дискваліфікації. Але феміда прийшла до висновку, що Мак не здав кров не тому, що збирався шахраювати - здана сечі стала пом'якшувальною обставиною.
Таким чином, замість можливого покарання у вигляді 4-х років, тенісист отримав дискваліфікацію в два роки.
Нагадаємо, що британського тенісиста викрили у вживанні кокаїну.
Як повідомляв УНН, баскетболіста НБА дискваліфікували на два роки.