Теннисист Стаховский одержал победу на старте соревнований в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Второй номер мужского тенниса Украины Сергей Стаховский успешно стартовал на челленджере ATP “Rome Garden open 1”, который проходит в Риме, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
Опытный киевлянин выиграл матч первого круга на Челленджер, нанеся поражение 27-летнему французу Матиасу Буржуа. Противостояние продолжалось 2:00 22 минуты и завершилось в трех сетах - 6: 4, 3: 6, 7: 5.
На счету Украинская три реализованных брейкпойнты, его соперник дважды принимал гейма на подаче Стаховского.
Следующий соперник Сергея определится в противостоянии итальянца Лоренцо Густыня и Филиппа Хоранського из Словакии.
Что предшествовало этому
Сборная Украины вернулась в топ-25 мирового теннисного рейтинга.