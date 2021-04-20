Збірна України повернулася до топ-25 світового тенісного рейтингу

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жіноча збірна України здійснила ривок в світовому рейтингу національних команд після перемоги в матчі плей-офф Світової групи Кубка Біллі Джин Кінг, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Що відомо

Збірна України піднялася на чотири позиції в рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над командою Японії.

Деталі

З цього тижня “жовто-блакитні” посідають 25-й рядок у світовій табелі про ранги жіночого командного тенісу із 473,81 балами. З 487 балами на 24-му місце йде збірна Парагваю, з 530-ма — Китай.

Варто зазначити, що на першому місці знаходиться Франція, за нею Австралія, США, Чехія та Білорусь.

Варто нагадати

Жіноча збірна України з тенісу виграла матч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії.

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