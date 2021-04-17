Жіноча збірна України з тенісу виграла матч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Жіноча збірна України з тенісу в суботу достроково виграла матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає УНН.
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Жіноча збірна України з тенісу впевнено здолала плей-оф раунд Кубка Біллі Джин Кінг, розгромивши удома збірну Японії з рахунком 3:0. Це була перша очна зустріч цих двох країн.
Україна грала у цьому протистоянні основним складом: в одиночних матчах Еліна Світоліна та Марта Костюк, у парі - сестри Кіченок, а також у заявці була Катаріна Завацька.
Японія привезла на матч п'ять дебютанток, а лідерок збірної у заявці не було.
Таким чином українська команда здобула право грати у кваліфікації фінального раунду турніру, а японки опустилися до Першої групи Євро-Африканської зони.
Результати матчу Україна - Японія:
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- Перший матч: Україна повела 1:0 (Світоліна перемогла)
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- Другий матч: Україна - 2:0 (Костюк перемогла)
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- Третій матч: Україна - 3:0 (Світоліна принесла загальну перемогу)
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- Четвертий матч: Україна - 4:0 (сестри Кіченок перемогли у парному матчі)
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