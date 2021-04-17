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Жіноча збірна України з тенісу виграла матч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Жіноча збірна України з тенісу в суботу достроково виграла матчеву зустріч Кубка Біллі Джин Кінг у команди Японії. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Деталі

Жіноча збірна України з тенісу впевнено здолала плей-оф раунд Кубка Біллі Джин Кінг, розгромивши удома збірну Японії з рахунком 3:0. Це була перша очна зустріч цих двох країн.

Україна грала у цьому протистоянні основним складом: в одиночних матчах Еліна Світоліна та Марта Костюк, у парі - сестри Кіченок, а також у заявці була Катаріна Завацька.

Японія привезла на матч п'ять дебютанток, а лідерок збірної у заявці не було.

Таким чином українська команда здобула право грати у кваліфікації фінального раунду турніру, а японки опустилися до Першої групи Євро-Африканської зони.

Результати матчу Україна - Японія:

  • Перший матч: Україна повела 1:0 (Світоліна перемогла)
  • Другий матч: Україна - 2:0 (Костюк перемогла)
  • Третій матч: Україна - 3:0 (Світоліна принесла загальну перемогу)
  • Четвертий матч: Україна - 4:0 (сестри Кіченок перемогли у парному матчі)

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