Теніс: лідер світового рейтингу зазнав поразки на старті ґрунтового сезону в Монте-Карло

Деталі

Сербський тенісист у двох сетах поступився представнику Великобританії Деніелу Евансу, який займає 33-у сходинку в рейтингу ATP. Матч тривав 2 години 8 хвилини і завершився в двох сетах — 6:4, 7:5.

Таким чином серб зазнав першої поразки в сезоні-2021. Лідер світового рейтингу виграв 10 матчів поспіль — два — на ATP Cup, сім — на “Australian Open” і ще один в Монте-Карло.

Зазначено, що наступним суперником Еванса стане бельгієць Давід Гоффен, який був сильнішим німця Александра Звєрєва.

Доповнення

Серед інших результатів відзначимо перемогу Раффаелся Надаля над Грігором Дімітровим — 6:1, 6:1 і виграш 5-ї ракетки світу Стефаноса Ціціпаса над 16-м сіяним Крістіаном Гаріною — 6:3, 6:4.