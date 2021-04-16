Теннис: лидер мирового рейтинга потерпел поражение на старте почвенного сезона в Монте-Карло
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович потерпел фиаско на грунтовом турнире АТР в Монте-Карло (Монако), передает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Детали
Сербский теннисист в двух сетах уступил представителю Великобритании Дэниелу Эвансу, который занимает тридцать третьей строчку в рейтинге ATP. Матч продолжался 2 часа 8 минуты и завершился в двух сетах — 6:4, 7:5.
Таким образом серб потерпел первое поражение в сезоне 2021. Лидер мирового рейтинга выиграл 10 матчей подряд — два — на ATP Cup, семь — на “Australian Open” и еще один в Монте-Карло.
Отмечено, что следующим соперником Эванса станет бельгиец Гоффен, который был сильнее немца Александра Зверева.
Дополнение
Среди других результатов отметим победу Раффаелся Надаля над Григором Димитровым — 6:1, 6:1 и выигрыш 5-й ракетки мира Стефаноса Циципаса над 16-м сеяным Кристианом Гарин — 6:3, 6:4.