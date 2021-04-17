Женская сборная Украины по теннису выиграла матч Кубка Билли Джин Кинг в команды Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Женская сборная Украины по теннису в субботу досрочно выиграла матчевую встречу Кубка Билли Джин Кинг в команды Японии. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.
Детали
Женская сборная Украины по теннису уверенно преодолела плей-офф раунд Кубка Билли Джин Кинг, разгромив дома сборную Японии со счетом 3:0. Это была первая очная встреча этих двух стран.
Украина играла в этом противостоянии основным составом: в одиночных матчах Элина Свитолина и Марта Костюк, в паре - сестры Киченок, а также в заявке была Катарина Завацкая.
Япония привезла на матч пять дебютанток, а лидеров сборной в заявке не было.
Таким образом украинская команда получила право играть в квалификации финального раунда турнира, а японки опустились до Первой группы Евро-Африканской зоны.
Результаты матча Украина - Япония:
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- Первый матч: Украина повела 1:0 (Свитолина победила)
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- Второй матч: Украина - 2:0 (Костюк победила)
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- Третий матч: Украина - 3:0 (Свитолина принесла общую победу)
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- Четвертый матч: Украина - 4:0 (сестры Киченок победили в парном матче)
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