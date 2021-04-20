Сборная Украины вернулась в топ-25 мирового теннисного рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Женская сборная Украины совершила рывок в мировом рейтинге национальных команд после победы в матче плей-офф Мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Что известно
Сборная Украины поднялась на четыре позиции в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг после победы над командой Японии.
Детали
С этой недели “желто-голубые” занимают 25-ю строчку в мировой табели о рангах женского командного тенниса с 473,81 баллами. С 487 баллами на 24-м месте идет сборная Парагвая, с 530-ю — Китай.
Стоит отметить, что на первом месте находится Франция, за ней Австралия, США, Чехия и Беларусь.
Стоит напомнить
Женская сборная Украины по теннису выиграла матч Кубка Билли Джин Кинг в команды Японии.