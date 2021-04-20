Сборная Украины вернулась в топ-25 мирового теннисного рейтинга

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 83591 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 132058 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 187193 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 188756 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273112 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 316101 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157323 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142976 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 270585 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Актуальное
Сборная Украины вернулась в топ-25 мирового теннисного рейтинга

Сборная Украины вернулась в топ-25 мирового теннисного рейтинга

Киев  •  УНН

 • 18420 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Женская сборная Украины совершила рывок в мировом рейтинге национальных команд после победы в матче плей-офф Мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

Сборная Украины поднялась на четыре позиции в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг после победы над командой Японии.

Детали

С этой недели “желто-голубые” занимают 25-ю строчку в мировой табели о рангах женского командного тенниса с 473,81 баллами. С 487 баллами на 24-м месте идет сборная Парагвая, с 530-ю — Китай.

Стоит отметить, что на первом месте находится Франция, за ней Австралия, США, Чехия и Беларусь.

Стоит напомнить

Женская сборная Украины по теннису выиграла матч Кубка Билли Джин Кинг в команды Японии.

Украинские Национальные Новости

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