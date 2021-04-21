Тенісист Стаховський здобув перемогу на старті змагань у Римі

Деталі

Досвідчений киянин виграв матч першого кола на челенджері, завдавши поразки 27-річному французу Матіасу Буржуа. Протистояння тривало 2 години 22 хвилини і завершилося в трьох сетах – 6:4, 3:6, 7:5.

На рахунку українця три реалізованих брейкпойнти, його суперник двічі брав гейми на подачі Стаховського.

Наступний суперник Сергія визначиться в протистоянні італійця Лоренцо Густиня і Філіпа Хоранського зі Словаччини.

Що передувало цьому

Збірна України повернулася до топ-25 світового тенісного рейтингу.