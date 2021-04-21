Тенісист Стаховський здобув перемогу на старті змагань у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Другий номер чоловічого тенісу України Сергій Стаховський успішно стартував на челленджері ATP “Rome Garden open 1”, що проходить в Римі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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Досвідчений киянин виграв матч першого кола на челенджері, завдавши поразки 27-річному французу Матіасу Буржуа. Протистояння тривало 2 години 22 хвилини і завершилося в трьох сетах – 6:4, 3:6, 7:5.
На рахунку українця три реалізованих брейкпойнти, його суперник двічі брав гейми на подачі Стаховського.
Наступний суперник Сергія визначиться в протистоянні італійця Лоренцо Густиня і Філіпа Хоранського зі Словаччини.
Що передувало цьому
Збірна України повернулася до топ-25 світового тенісного рейтингу.