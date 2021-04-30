Теннис: украинка пробилась в четвертьфинал соревнований в Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла второй поединок на турнире ITF — “Zagreb Ladies Open”, который проходит в столице Хорватии, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
Во втором круге представительница Украины в трех сетах обыграла француженку Диан Парри — 6: 7 (0), 6: 3, 6: 2.
Теннисистки провели на корте два с половиной часа. По ходу встречи Калинина сделала девять брейков и проиграла пять геймов на своей подаче.
В четвертьфинале турнира с призовым фондом в 60 тыс. Долл. украинка сыграет против победительницы матча между местной обладательницей “вайлд кард” Петрой Марчинко и немкой Юле Нимайер, которая попала в основную сетку через квалификацию.
Дополнение
На прошлой неделе Калинина выиграла титул на турнире ITF W25 в Португалии.